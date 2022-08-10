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17:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Метеорный поток Персеиды: когда пройдет самый яркий звездопад года

Лучше всего наблюдать за ним в предрассветные часы утра 12 августа.

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Источник: NASA

Раз в год, с середины июля до конца августа, проходит крупнейший звездопад в году, называемый метеорным потоком Персеиды. В этом году его пик придется на ночь с 11 по 12 августа, сообщает Phys.org.

Чтобы получить лучший шанс увидеть пик Персеид, рекомендуется отправиться в самое неосвещенное место и дождаться рассвета. В эту ночь можно будет увидеть 10−20 метеоров в час.

В этом году их число будет значительно меньше, так как полная Осетровая Луна затмит небо своим ярким светом. Свое название новолуние получило благодаря племенам, жившим на берегах Великих озер: тогда август считался самым удачным временем для ловли осетра.

Ранее астрономы назвали дату последнего суперлуния 2022 года.

Олеся Маевская

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