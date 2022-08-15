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13:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые выяснили, что дождевая вода токсична

Специалисты не рекомендуют использовать ее даже для полива плодоносных растений.

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Источник: Reuters

Сотрудники Стокгольмского университета в Швеции и Федерального института технологии в Швейцарии провели ряд тестов, в которых исследовали состав дождевой воды из всех частей мира. Ученых интересовали четыре конкретных загрязнителя — пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Это искусственные и очень токсичные химические вещества, которые распространяются в атмосфере по всей Земле.

Научный портал EurekAlert! сообщает, что уровень этих веществ в дождевой воде зашкаливает. Показатели превышают безопасный порог и могут представлять опасность для здоровья людей.

Среди последствий воздействия PFAS называют проблемы с фертильностью, задержки в развитии, рак, повышенный уровень холестерина и проблемы с иммунной системой.

О вредности PFAS известно уже давно. И несмотря на то, что вещества давно перестали использовать в производстве, они долгие годы будут циркулировать в окружающей среде. Ученые советуют не пить дождевую воду и не поливать ей растения, плоды которых пойдут в пищу.

Олеся Маевская

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