Ученые выяснили, что муссоны влияют на изменение климата
Загрязняющие вещества оказываются в верхних слоях атмосферы.
Загрязняющие вещества оказываются в верхних слоях атмосферы.
Сотрудники Национального центра атмосферных исследований США совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) основали Проект по изучению химических и климатических воздействий азиатских летних циклонов (ACCLIP). Результаты проекта показали, что муссоны ускоряют изменение климата, так как поднимают и распространяют в стратосфере атмосферные загрязнители, пишет Eco Business.
В течение месяца ученые из Кореи, Японии, Италии и Германии изучали образцы химических загрязнителей, которые поднимаются в более высокие слои атмосферы, где по-разному влияют на погоду, в том числе на наводнения и засуху.
«За последние десятилетия спутники показали, что муссон создает отчетливый химический слой примерно в 16 километрах над Землей, но мы очень мало знаем о его составе и эволюции», — сообщила Лора Пэн, главный исследователь проекта и научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований США.
«Эти загрязняющие вещества влияют на радиационный баланс и химический состав верхней тропосферы и нижней стратосферы», — заявила соавтор исследования Суварна Фаднавис. В циклонах содержатся промышленные, сельскохозяйственные и транспортные выбросы, которые слоем накрывают регионы Западной Африки и части Тихого океана.
Недавно мы писали о том, что сотрудники Стокгольмского университета в Швеции и Федерального института технологии в Швейцарии выяснили, что дождевая вода токсична. Специалисты не рекомендуют использовать ее для питья и полива плодоносящих растений.
Олеся Маевская