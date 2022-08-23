Спасатели МЧС попали в огненную ловушку при тушении лесов в Рязанской области
При инциденте никто не пострадал.
При инциденте никто не пострадал.
В телеграм-канале «Рязань в Telegram» появилось видео, на котором машина МЧС въехала в стену огня. Это произошло в Рязанской области, где спасатели тушат разбушевавшиеся лесные пожары.
Из-за дыма и пламени пожарным с трудом удалось разглядеть дорогу и выбраться из огненной ловушки. МЧС по Рязанской области сообщает, что спасатели не пострадали.
Ранее стало известно, что из-за лесных пожаров в Рязанской области ввели режим ЧС. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил врио главы региона Павел Малков.
Олеся Маевская