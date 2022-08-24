Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
13:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Главного метеоролога Венгрии уволили за неточный прогноз

Из-за «шторма» власти отменили шоу фейерверков.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Венгерское правительство уволило главу национальной метеорологической службы и ее заместителя за прогноз о грядущем шторме, который так и не дошел до столицы. Специалисты предупреждали о небывалой грозе, которая обогнула Будапешт и ушла на восток, сообщает The Guardian.

Из-за неутешительного прогноза в минувшую субботу власти отменили фейерверк на традиционный ежегодный праздник, День святого Иштвана. Было заявлено, что зрелище будет «самым грандиозным в Европе», поэтому многие расстроились отмене торжественной части.

Погодное ведомство извинилось за оплошность, но политики, СМИ и граждане страны были в ярости. В результате власти уволили главного метеоролога страны.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»