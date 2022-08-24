Главного метеоролога Венгрии уволили за неточный прогноз
Из-за «шторма» власти отменили шоу фейерверков.
Из-за «шторма» власти отменили шоу фейерверков.
Венгерское правительство уволило главу национальной метеорологической службы и ее заместителя за прогноз о грядущем шторме, который так и не дошел до столицы. Специалисты предупреждали о небывалой грозе, которая обогнула Будапешт и ушла на восток, сообщает The Guardian.
Из-за неутешительного прогноза в минувшую субботу власти отменили фейерверк на традиционный ежегодный праздник, День святого Иштвана. Было заявлено, что зрелище будет «самым грандиозным в Европе», поэтому многие расстроились отмене торжественной части.
Погодное ведомство извинилось за оплошность, но политики, СМИ и граждане страны были в ярости. В результате власти уволили главного метеоролога страны.
Олеся Маевская