Исследователи РАН доказали глобальное потепление с помощью деревьев

О результатах 40-летнего исследования «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РАН.
Группа использовала метод перекрестной датировки, что позволило точно определить даты образования каждого кольца примерно у двух тысяч лиственниц и елей, росших на полуострове в последние 7,5 тыс. лет.
«Оказалось, что в предыдущие тысячелетия температура воздуха понемногу падала. Из-за циклических изменений орбитальных параметров Земли в приполярных широтах Северного полушария происходит постепенное снижение поступления солнечной энергии в летние месяцы. Началась эта фаза около 8−9 тысяч лет назад, продолжается и сейчас. Но данные годичных колец показывают, что с середины XIX века начался перелом тенденции, температура стала очень быстро повышаться. И достигла в последние десятилетия самых высоких значений», — отметили ученые.
Однако на интервале в 160−170 лет скорость нынешнего потепления оказалась самой быстрой в сравнении с тем, что было в прошлом.
Об исключительности современного потепления говорит и то, что в последнее столетие не было ни одного экстремально холодного летнего сезона, зато были зафиксированы 27 экстремально теплых, 19 из которых выпали на последние 40 лет.