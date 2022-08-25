Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
8Последнее суперлуние 2022 года
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:36 (мск), источник: Газета.Ру

Исследователи РАН доказали глобальное потепление с помощью деревьев

Сотрудники лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН и УрФУ доказали глобальное потепление, изучив годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала и получив информацию о летних температурах за последние 7638 лет.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РАН

О результатах 40-летнего исследования «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РАН.

Группа использовала метод перекрестной датировки, что позволило точно определить даты образования каждого кольца примерно у двух тысяч лиственниц и елей, росших на полуострове в последние 7,5 тыс. лет.

«Оказалось, что в предыдущие тысячелетия температура воздуха понемногу падала. Из-за циклических изменений орбитальных параметров Земли в приполярных широтах Северного полушария происходит постепенное снижение поступления солнечной энергии в летние месяцы. Началась эта фаза около 8−9 тысяч лет назад, продолжается и сейчас. Но данные годичных колец показывают, что с середины XIX века начался перелом тенденции, температура стала очень быстро повышаться. И достигла в последние десятилетия самых высоких значений», — отметили ученые.

По словам исследователей, темпы роста температуры в последние десятилетия не являются слишком быстрыми, если рассматривать относительно короткие масштабы времени.

Однако на интервале в 160−170 лет скорость нынешнего потепления оказалась самой быстрой в сравнении с тем, что было в прошлом.

Об исключительности современного потепления говорит и то, что в последнее столетие не было ни одного экстремально холодного летнего сезона, зато были зафиксированы 27 экстремально теплых, 19 из которых выпали на последние 40 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эксперт назвал стоимость виллы Урганта на Лазурном берегу во Франции
Отец звезды «Дома-2» Кочервей не поверил, что в воде нашли тело его дочери
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»