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15:19 (мск), источник: Газета.Ру

Российский спутник сфотографировал обмелевшие из-за засухи европейские реки

Российский спутник получил снимки последствий аномальной жары в Европе.

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Источник: Роскосмос

Фотография была выложена в Telegram-канале «Роскосмоса».

Лето 2022 года было отмечено аномально высокими температурами и малым количеством осадков на территории большей части западной и центральной Европы. Было побито множество погодных рекордов, дневная температура в отдельных районах достигала +43 градусов, а в португальском Алижо достигла 47 градусов.

«Космический аппарат “Канопус-В” запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории», — говорится в сообщении, сопровождающем публикацию в канале. На фотографии видна текущая в Италии река По и отмечена ее отмель.

Канопус-В — это серия российских спутников дистанционного зондирования Земли, запущенные для картографирования, мониторинга ЧС, в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов. Всего на орбите находится 7 таких аппаратов, включая запущенный по заказу Ирана.

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