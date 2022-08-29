К побережью Азовского моря на Кубани прибило огромных медуз
Отдыхающие пожаловались на большое количество медуз на пляже.
Отдыхающие пожаловались на большое количество медуз на пляже.
К побережью Азовского моря на Кубани прибило огромных медуз.
Отдыхающие пожаловались на большое количество медуз на пляже поселка Пересыпь Темрюкского района.
Автор ролика рассказала, что медузы размером с три ладошки, а запах от них отвратительный. Видео снято 29 августа.
«АиФ-Юг» рассказывал, как на пляже в Сочи мужчина на спор съел медузу и запил пивом. В местных пабликах разместили ролик, на кадрах которого видно, как молодой человек ест, судя по словам за кадром, медузу, а после быстро запивает. За необычную «трапезу» отдыхающий должен был получить тысячу рублей.
Напомним, в Сочи туристы голыми руками поймали огромную медузу-корнерота.
«“Ободком” дотронулся, печет. Чешется вообще, прямо как ожог», — говорит мужчина на видео.
Вот уже несколько лет медузы буквально атакуют побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Их становится все больше, и все чаще вода на пляжах превращается в жгучий кисель из живой неприятной слизи.