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13:45 (мск), источник: ТАСС Наука

Из-за таяния ледников Гренландии уровень океана повысится минимум на 27 см

Это произойдет в ближайшие 100−150 лет.

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Источник: AP 2022

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Уровень Мирового океана повысится минимум на 27 см в течение ближайших 100−150 лет из-за таяния 110 трлн тонн гренландских ледников даже при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщает во вторник газета Guardian со ссылкой на исследование Геологической службы Дании и Гренландии (Geological Survey of Denmark and Greenland — Geus).

Подъем минимум на 27 см — это изменение уровня моря, которое произойдет вне зависимости от того, что мы будем делать дальше.

Уильям Колген
Сотрудник геологической службы

Исследователи проанализировали состояние ледников Гренландии в 2000—2019 годах на основе спутниковых данных. По их прогнозам, в случае, если выбросы углекислого газа в атмосферу не будут сокращены, таяние ледников может ускориться и привести к повышению уровня Мирового океана на 78 см.

В 2015 году 197 стран приняли Парижское соглашение по климату в целях борьбы с негативными климатическими изменениями. Соглашение предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов, что должно ограничить повышение глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), средние темпы подъема уровня океанов составили в 2013—2021 гг. 4,5 мм в год, что более чем в два раза выше, чем в 1993—2002 гг..

В прибрежных зонах, которым угрожает затопление из-за повышения уровня Мирового океана, по всему миру проживают около 600 млн человек.

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