Из-за таяния ледников Гренландии уровень океана повысится минимум на 27 см
Это произойдет в ближайшие 100−150 лет.
Это произойдет в ближайшие 100−150 лет.
ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Уровень Мирового океана повысится минимум на 27 см в течение ближайших 100−150 лет из-за таяния 110 трлн тонн гренландских ледников даже при сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщает во вторник газета Guardian со ссылкой на исследование Геологической службы Дании и Гренландии (Geological Survey of Denmark and Greenland — Geus).
Подъем минимум на 27 см — это изменение уровня моря, которое произойдет вне зависимости от того, что мы будем делать дальше.
Исследователи проанализировали состояние ледников Гренландии в 2000—2019 годах на основе спутниковых данных. По их прогнозам, в случае, если выбросы углекислого газа в атмосферу не будут сокращены, таяние ледников может ускориться и привести к повышению уровня Мирового океана на 78 см.
В 2015 году 197 стран приняли Парижское соглашение по климату в целях борьбы с негативными климатическими изменениями. Соглашение предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов, что должно ограничить повышение глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), средние темпы подъема уровня океанов составили в 2013—2021 гг. 4,5 мм в год, что более чем в два раза выше, чем в 1993—2002 гг..
В прибрежных зонах, которым угрожает затопление из-за повышения уровня Мирового океана, по всему миру проживают около 600 млн человек.