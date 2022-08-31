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03:14 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первого сентября в европейской части России может выпасть снег, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он уточнил, где именно ожидается это погодное явление.

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Источник: © РИА Новости

В европейской части России осень в этом году наступит точно по календарю, 1 сентября. Температура воздуха заметно понизится, причем в центральных регионах страны она опустится до тех значений, которые типичны для октября, а не для первого осеннего месяца, отметил Тишковец.

«Температура первого сентября резко понизится ночью до 5−10 градусов, второго сентября под утро будет 2−7 градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже 1−6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — уточнил синоптик.

Северный ветер принесет дождевые тучи, продолжил он.

«Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха», — сказал Тишковец.

При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях осадки 1 сентября могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, добавил он.

«Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября», — такой прогноз далТишковец.

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