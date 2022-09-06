Российские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В дальнейшем научная группа намерена продолжить поиск новых эффективных и стабильных веществ и соединений, которые помогут уменьшить парниковый эффект.
В дальнейшем научная группа намерена продолжить поиск новых эффективных и стабильных веществ и соединений, которые помогут уменьшить парниковый эффект.
В журнале Materials появилось исследование сотрудников Университета науки и технологии «МИСИС», Московского государственного университета и Института органической химии имени Н. Д. Зелинского, разработавших новый упрощенный способ получения промышленных кобальт-никелевых катализаторов для переработки углекислого газа. Создание эффективных и долговечных катализаторов или объединений, ускоряющих химическую реакцию переработки углекислого газа, давно было одной из главных задач ученых по всему миру.
Разработка российских ученых представляет собой объемный сплав с пористой поверхностью и наноразмерными зернами, образующими пенистые высокоактивные частицы. Благодаря такой структуре и синергетическому взаимодействию кобальта с никелем катализаторы интенсивнее взаимодействуют с молекулами углекислого газа и наиболее стабильны по сравнению с существующими аналогами.
Такого эффекта команда добилась путем сжигания реактивных золь-гелей: необходимо небольшое количество энергии, чтобы нагреть образец размером до одного кубического миллиметра. Далее синтез идет в автономном режиме без дополнительных энергетических затрат, а используемый в катализаторе кобальт способствует формированию пористой губчатой микроструктуры и утраивает каталитические свойства никеля.
Недавно исследователи РАН доказали глобальное потепление с помощью деревьев. Ученые изучили годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала и получили информацию о летних температурах за последние 7638 лет.
Олеся Маевская