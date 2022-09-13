Телескоп Уэбба сделал снимки россыпи звезд в туманности Ориона
Астрономы уверены, что ее изучение поможет понять, что происходило в течение первого миллиона лет существования Солнечной системы.
Астрономы уверены, что ее изучение поможет понять, что происходило в течение первого миллиона лет существования Солнечной системы.
NASA представила первые изображения туманности Ориона, полученные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Она расположена в 1350 световых годах от Земли. На изображениях видно рассеянное скопление молодых массивных звезд, формирующих колоссальное облако пыли и газа с его интенсивным излучением и плотными нитями, которые могут играть ключевую роль в рождении новых небесных светил.
Снимки были сделаны в рамках программы Early Release Science, в которой приняли участие более 100 ученых из 18 стран. Обычно туманности скрыты большим количеством космической пыли, что делало наблюдение для предшественников телескопа Уэбба невозможным. Однако новейший аппарат работает в основном в инфракрасном спектре, проникая сквозь мелкие помехи, пишет Phys.org.
Массивные молодые звезды в туманности Ориона испускают большое количество ультрафиолетового излучения в окружающее облако, которые меняют его форму и химический состав. Но как это работает и влияет на звезды на более дальнем расстоянии и на формирование планет, до сих пор остается загадкой.
«Нам никогда не удавалось увидеть мельчайшие детали того, как устроена межзвездная материя в этих средах, и понять, как могут формироваться планетарные системы. Эти изображения раскрывают наследие межзвездной среды в планетных системах», — заявила Эмили Хабар, доцент Института пространственной астрофизики (IAS) во Франции.
Недавно телескоп Уэбба сфотографировал почти идеальное кольцо Эйнштейна примерно в 12 миллиардах световых лет от Земли.
Олеся Маевская