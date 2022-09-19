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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 19 сентября: проведите день в кругу семьи

Хорошая погода в этот день предвещает долгую теплую осень.

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Источник: Агентство «Москва»

19 сентября на Руси отмечали Михайлов день. Праздник также известен как «Михайлово чудо» в честь двух чудес, которые сотворил Архистратиг Михаил. В этот день ударяли первые заморозки, день укорачивался на пять часов, а вечера становились длиннее.

Было принято устраивать мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, чтобы уладить старые конфликты и простить друг другу обиды. После примирения накрывали стол и устраивали народные гулянья.

Хорошая погода в Михайлов день сулит долгую и теплую осень. Если же на улице туман, то теплая погода будет, но продержится недолго. Зеленые верхушки берез означают раннюю зиму, а обилие красных и желтых листьев — холодную. Также принято считать, что все желания, загаданные 19 сентября, непременно исполнятся.

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