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17:31 (мск), источник: Газета.Ру

NASA раскрыло время, когда Юпитер максимально приблизится к Земле

В конце сентября Юпитер окажется на минимальном за 60 лет расстоянии от Земли.

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Источник: СС0/GustavoAckles

Исследователи NASA сообщают о том, что 26 сентября Юпитер максимально приблизится к Земле и окажется в оппозиции, что создаст наиболее благоприятные условия для наблюдения за гигантом. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Положение в оппозиции предполагает, что астрономический объект находится напротив Солнца, что и делает его больше и ярче.

В этой позиции Юпитер оказывается каждые 13 месяцев, на этот раз газовый гигант окажется на минимальном расстоянии от Земли за последние 60 лет — на удалении в 587 млн км от Земли.

Наибольшее расстояние между планетами составляет примерно 966 млн км.

«В хороший бинокль должны быть видны полосы (по крайней мере, центральная полоса) и три или четыре галилеевых спутника. Важно помнить, что Галилей наблюдал эти спутники с помощью оптики 17 века. Одной из ключевых потребностей будет стабильное крепление для любой системы, которую вы используете», — отметили специалисты ведомства.

В NASA также заявили, что идеальным местом для наблюдения будет площадка на большой высоте с чистым небом.

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