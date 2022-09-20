Ученые: дым лесных пожаров усиливает цветение фитопланктона
Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.
Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.
Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Университета штата Северная Каролина и Международной исследовательской лаборатории Такувик, пожары сибирских лесов увеличили количество выделенного азота, что усилило цветение арктического фитопланктона. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.
Летом 2014 года на спутниковых снимках учеными было обнаружено аномально бурное цветение водорослей в море Лаптевых. Специалисты отметили, что для такой реакции был необходим колоссальный выброс азота, но его источник до сих пор оставался загадкой. Для начала исследователи проанализировали допустимые варианты таких последствий.
Изобилие азота могло появиться, например, из-за таяния морских льдов или подъема глубинных вод океана к поверхности, но эта теория не нашла подтверждения. Однако ученые обратили внимание, что в тот же временной промежуток пожары в Сибири уничтожили 1,5 миллиона гектаров леса, что могло служить бустом азота.
Авторы работы использовали компьютерную модель Community Earth System Model (CESM) для имитации выброса азота из природных и антропогенных источников. Для этого были использованы данные об осадках, ветрах, температуре и составе атмосферы, включая состав дыма лесных пожаров. Моделирование показало, что в конце июля и в августе 2014 года, когда цветение фитопланктона было наиболее активным, бушевали пожары в Сибири.
Те лесные пожары произошли в быстро нагревающихся бореальных регионах, в вечной мерзлоте которых содержится много торфа. Он богат азотом, и дым от него, вероятно, и является источником выброса этого химического элемента.
Недавно стало известно, что дым от лесных пожаров повысил температуру в Австралии на три градуса и увеличил озоновую дыру над Антарктикой.
Олеся Маевская