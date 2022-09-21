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14:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование: удары астероидов сместили полюса Луны на 300 км

При этом общий диаметр спутника — чуть менее 3,5 тысячи километров.

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Команда из Центра космических полетов имени Годдарда NASA использовала компьютерное моделирование, чтобы «стереть» тысячи кратеров с лунной поверхности и «вернуться» на 4,25 миллиарда лет назад. Исследование было опубликовано в журнале Planetary Science Journal.

Их работа привела к неожиданному открытию: выяснилось, что положение полюсов «отклонилось» примерно на 300 километров на 10 градусов по широте. Для сравнения: общий диаметр Луны составляет чуть менее 3,5 тысячи километров.

Смещение полюсов может многое рассказать о природе спутника и его геологических особенностях. Вишну Вишванатан, один из сотрудников Центра, пояснил, что столкновение с астероидами лишили Луну части своей массы, не говоря о повреждениях (кратерах). Спутник переориентировался, чтобы области с наибольшими повреждениями оказались на полюсах, в то время как целые стороны оставались в области экватора за счет центробежной силы.

Недавно международная группа исследователей, возглавляемая Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ЕТН), разработала искусственный интеллект, который помог изучить затемненные области Луны.

Олеся Маевская

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