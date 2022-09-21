Исследование: удары астероидов сместили полюса Луны на 300 км
При этом общий диаметр спутника — чуть менее 3,5 тысячи километров.
При этом общий диаметр спутника — чуть менее 3,5 тысячи километров.
Команда из Центра космических полетов имени Годдарда NASA использовала компьютерное моделирование, чтобы «стереть» тысячи кратеров с лунной поверхности и «вернуться» на 4,25 миллиарда лет назад. Исследование было опубликовано в журнале Planetary Science Journal.
Их работа привела к неожиданному открытию: выяснилось, что положение полюсов «отклонилось» примерно на 300 километров на 10 градусов по широте. Для сравнения: общий диаметр Луны составляет чуть менее 3,5 тысячи километров.
Смещение полюсов может многое рассказать о природе спутника и его геологических особенностях. Вишну Вишванатан, один из сотрудников Центра, пояснил, что столкновение с астероидами лишили Луну части своей массы, не говоря о повреждениях (кратерах). Спутник переориентировался, чтобы области с наибольшими повреждениями оказались на полюсах, в то время как целые стороны оставались в области экватора за счет центробежной силы.
Недавно международная группа исследователей, возглавляемая Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ЕТН), разработала искусственный интеллект, который помог изучить затемненные области Луны.
Олеся Маевская