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10:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 сентября: листопад — к первому снегу

И скорому наступлению холодов.

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22 сентября православная церковь вспоминает святых Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Девы Марии. На Руси этот день называли Днем рожениц, поскольку оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин.

В этот день поздравляли молодых матерей, чествовали повивальных бабок. Жены пекли круглые пироги, варили кашу, звали их и родственников на пир. А их супруги водили гостей по сараям и амбарам, чтобы показать упряжь и жито. Приглашенные, следуя традициям, хвалили хозяев и давали советы.

Вестниками теплой осени в этот день считаются летящие паутинные нити, но обилие паутины сулило долгую осеннюю пору. Неожиданное появление комаров говорило о том, что и зима будет приятной.

А вот одновременное опадение листвы и линька лесных зверей означала скорое наступление холодов, выпадение первого снега и долгую и суровую зиму.

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