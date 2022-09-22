Народные приметы на 22 сентября: листопад — к первому снегу
И скорому наступлению холодов.
И скорому наступлению холодов.
22 сентября православная церковь вспоминает святых Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Девы Марии. На Руси этот день называли Днем рожениц, поскольку оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин.
В этот день поздравляли молодых матерей, чествовали повивальных бабок. Жены пекли круглые пироги, варили кашу, звали их и родственников на пир. А их супруги водили гостей по сараям и амбарам, чтобы показать упряжь и жито. Приглашенные, следуя традициям, хвалили хозяев и давали советы.
Вестниками теплой осени в этот день считаются летящие паутинные нити, но обилие паутины сулило долгую осеннюю пору. Неожиданное появление комаров говорило о том, что и зима будет приятной.
А вот одновременное опадение листвы и линька лесных зверей означала скорое наступление холодов, выпадение первого снега и долгую и суровую зиму.