Самое большое пресноводное озеро Китая обмелело до рекордного с 1951 года уровня
Озеро Поянху в 2022 году в августе обмелело на 92 дня раньше положенного срока.
Озеро Поянху в 2022 году в августе обмелело на 92 дня раньше положенного срока.
ШАНХАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в самом большом пресноводном озере Китая Поянху (восточная провинция Цзянси) опустился до рекордного с 1951 года уровня, когда начались соответствующие наблюдения. Об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на центр гидрологического мониторинга провинции.
К утру пятницы соответствующий показатель на гидрологической станции Синьцзы снизился до отметки в 7,1 м. Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2004 года. Тогда уровень воды опустился до отметки 7,11 м.
Озеро Поянху в этом году в августе обмелело на 92 дня раньше положенного срока.
В качестве основных причин этого специалисты назвали сильную жару, которая установилась в регионе с июня, отсутствие осадков и меньший приток воды из реки Янцзы.
Размеры Поянху, связанного протокой с рекой Янцзы, периодически меняются. В сухое время года его площадь может уменьшиться до 500 кв. км, а во влажный сезон превышает 4,1 тыс. кв. км. Это озеро играет важную роль в формировании климата центрального и восточного регионов КНР.