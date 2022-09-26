Вильфанд предупредил о ночных заморозках в некоторых регионах
По прогнозам, в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица.
По прогнозам, в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мокрый снег, ночные заморозки и гололедные явления прогнозируются в Пермском крае, Челябинской, Свердловской областях в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Просто замечательная погода была на Урале и юге Западной Сибири. Даже не бабье лето, а просто лето. Но все резко меняется. В Пермском крае, Свердловской, Челябинской области прогнозируется сильные осадки и даже очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание снега, гололедные явления, ночью заморозки до минус 2−4 градусов. В Курганской области будут заморозки до минус 4 градусов. Кроме того, усилится ветер в Свердловской области до 21 м/ с, в Челябинской области — до 25 м/с», — рассказал он.
В северных районах Хабаровского края также прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Похолодание до минус 3 градусов и сильный дождь придут в Башкирию в ближайшие дни.
С понедельника похолодает и в ряде регионов Западной Сибири. Температура понизится сразу на 15−20 градусов. «Например, если еще в субботу в Омске было 25 градусов, в воскресенье — около 20 градусов, то с понедельника — 4−7 градусов. Это максимальная температура днем. Плюс осадки заметные будут. В общем, резкий переход к почти зимней погоде», — сказал он.