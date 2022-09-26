Народные приметы на 26 сентября: когда ждать снег
26 сентября православные чтят память священномученика Корнилия, который жил в I веке в Палестине.
26 сентября православные чтят память священномученика Корнилия, который жил в I веке в Палестине.
В народном календаре 26 сентября именуют Корниловым днем или Корнильем. Этот день считается удачным для чтения заговоров на счастливую дорогу.
На Корнилье есть несколько погодных примет, которые помогают понять, когда выпадет снег. Так, если 26 сентября грачи улетают в теплые края, то в ближайшее время ждали снег.
Дождливый день сулит хороший урожай. Если на небе Луна красного цвета — это к ветреной погоде. Линяющие на Корнилье курицы предвещают теплую зиму.