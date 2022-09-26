Супертайфун «Нору» обрушился на Филиппины. Видео
По архипелагу пронесся смерч с порывами ветра до 240 км/ч.
По архипелагу пронесся смерч с порывами ветра до 240 км/ч.
На Филиппины обрушился супертайфун «Нору». Его жертвами уже стали пять спасателей, которые находились на борту служебного катера, еще два человека числятся пропавшими без вести, передает телеканал One News. Основной удар стихии пришелся на филиппинскую провинцию Кесон, в зоне бедствия и столица государства Манила, расположенная на острове Лусон. В Сети появилось видео разгула мощного шторма.
По словам властей, в Кесоне более 17 тыс. человек укрылись в аварийных убежищах, они покинули свои дома из-за высокого риска наводнения и оползня. В Маниле в ночь на понедельник. 26 сентября. в безопасное место эвакуированы более 3 тыс/ человек. Работа школ и учреждений приостановлена. Провинции, расположенные на Лусоне, остались без электричества, добавляет One News. По предварительным данным, стихийное бедствие причинило ущерб инфраструктуре Филиппин на сумму примерно $16,9 тыс., сообщает ТАСС. Кадры спасательных работ и эвакуации людей показал телеканал Al Jazeera English.
Супертайфун «Нору» сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины в воскресенье, 25 сентября 2022 года. В эпицентре стихии бушевал ветер с порывами до 240 км/час. Траектория движения «Нору», момент превращения урагана в супертайфун и место его выхода на берег показаны на интерактивной карте Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA). Пройдя через архипелаг, мощный тропический шторм продолжит движение в сторону берегов Вьетнама, прогнозируют местные синоптики.
Ежегодно на Филиппинах фиксируется около 20 штормов и тайфунов. Архипелаг расположен в Тихоокеанском огненном кольце — регионе, где регулярно происходят извержения вулканов и землетрясения. Это делает страну одной из самых подверженных стихийным бедствиям в мире.
За несколько дней до этого мощный ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико и Доминикану, он унес жизни минимум восьми человек, миллионы жителей пострадали.