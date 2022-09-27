Народные приметы на 27 сентября: о чем предупреждают утренние заморозки
В народе 27 сентября празднуют Воздвижение Господне и Животворящего Креста Господня.
В народе 27 сентября празднуют Воздвижение Господне и Животворящего Креста Господня.
В народе эта дата известна как Воздвиженье, Вздвиженьев день, Ставров день, Третьи осенины, Капустницы.
По народным приметам на Воздвиженье можно узнать, когда наступит зима и будет ли следующее лето теплым.
Считается, если на Воздвиженье тепло, то теплая погода простоит еще долго. А утренние заморозки в этот день предвещают раннее наступление зимы.
Резкое похолодание в этот день является предвестником того, что весна наступит рано.
Северный ветер предвещает теплое лето. Если западный ветер дует несколько дней подряд, установится ненастная погода.