В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
9Начало нового учебного года в школах России
10:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 сентября: о чем предупреждают утренние заморозки

В народе 27 сентября празднуют Воздвижение Господне и Животворящего Креста Господня.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CC0/_Alicja_

В народе эта дата известна как Воздвиженье, Вздвиженьев день, Ставров день, Третьи осенины, Капустницы.

По народным приметам на Воздвиженье можно узнать, когда наступит зима и будет ли следующее лето теплым.

Считается, если на Воздвиженье тепло, то теплая погода простоит еще долго. А утренние заморозки в этот день предвещают раннее наступление зимы.

Резкое похолодание в этот день является предвестником того, что весна наступит рано.

Северный ветер предвещает теплое лето. Если западный ветер дует несколько дней подряд, установится ненастная погода.

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»