Опубликовано видео с дрона, побывавшего в самом центре урагана «Фиона»
Дрон влетел в самый центр стихии, где скорость ветра достигала 160 км/ч.
Дрон влетел в самый центр стихии, где скорость ветра достигала 160 км/ч.
Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и компании Saildrone вот уже второй год «охотятся» на ураганы с помощью ветряных беспилотников.
На этот раз, 22 сентября 2022 года, исследователи направили аппарат Saildrone Explorer SD 1078 в самое сердце урагана «Фиона», который двигался на север по Атлантике в сторону канадской провинции Новая Шотландия.
Ураган «Фиона» считается первым штормом 4-й категории в 2022 году. Беспилотнику пришлось справляться с 15-метровыми волнами и ветрами скоростью более 160 км/ч. Результаты исследования позволяют по-новому — буквально изнутри — увидеть одну из самых разрушительных стихий планеты.
Внутри шторма SD 1078 двигался со скоростью более 14 км/ч. В определенный момент он разогнался до 63,8 км/ч, а затем, почти как серфер, прокатился по 16-метровой волне.
SD 1078 — один из семи «ураганных» дронов, работающих в Атлантическом океане и Мексиканском заливе в нынешнем сезоне штормов. Устройства круглосуточно собирают данные о физических параметрах ураганов. Выводы наблюдений имеют решающее значение для прогнозирования таких происшествий, что может спасти не одну сотню человеческих жизней.
Так, использовав данные Saildrone, ученые поняли, что «Фиона» резко превратилась из тропического шторма в ураган 1-й категории перед тем, как обрушиться на Пуэрто-Рико.
Это государство и соседняя Доминикана пережили настоящее стихийное бедствие. Скорость порывов ветра достигала 40 м/с. Ураган унес жизни по меньшей мере восьми человек, оставил без электричества и водоснабжения около 3,1 млн жителей Пуэрто-Рико и 1 млн человек в Доминиканской Республике.
Данные, которые собирают наши дроны, помогут научному сообществу лучше классифицировать уровень опасности и подготовиться людям, живущим в прибрежных районах.
В прошлом году ураган «Ида» похозяйничал в Новом Орлеане и даже развернул течение Миссисипи.