Телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображения шаровых скоплений звезд
Некоторые из них возникли через 500 млн лет после Большого Взрыва.
Некоторые из них возникли через 500 млн лет после Большого Взрыва.
ТАСС, 29 сентября. Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображения древних галактик, на некоторых из них можно увидеть самые древние в истории Вселенной шаровые скопления звезд. Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters. Об этом сообщила в четверг пресс-служба канадского университета Торонто.
«Телескоп “Джеймс Уэбб” был создан для изучения первых звезд и галактик мироздания. Те открытия, которые мы совершили при изучении первых снимков, полученных в рамках глубокого обзора JWST, уже позволили нам по-новому взглянуть на то, как протекали самые первые фазы процесса звездообразования во Вселенной», — заявила научный сотрудник университета Торонто (Канада) Ламия Мовла, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи наблюдали за скоплением галактик SMACS J0723.3−7327, которое расположено в созвездии Летучей Рыбы на расстоянии в 4,2 млрд световых лет от Земли. Внутри него присутствуют древние галактики, в которых протекают процессы формирования новых звезд.
В ходе наблюдений за SMACS J0723.3−7327 астрономы обнаружили, что притяжение этого скопления галактик увеличило примерно в 100 раз еще более древний и далекий объект, получивший имя Sparkler. Он представляет собой одну из первых галактик Вселенной, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась всего через четыре миллиарда лет после Большого Взрыва.
Как отмечает команда, феномен гравитационного линзирования и мощная оптика «Джеймса Уэбба» впервые позволили ученым изучить структуру шаровых скоплений звезд внутри столь далекой галактики.
Эти группы светил особенно интересны астрономам по той причине, что внутри них скрываются самые древние и долгоживущие звезды, возникшие в первые эпохи существования Вселенной.
В частности, ученые обнаружили, что некоторые шаровые скопления в галактике Sparkler возникли всего через 500 млн лет после Большого Взрыва, что делает их ровесниками первых звезд Вселенной, возникших во время так называемой эпохи реионизации, периода, когда мироздание постепенно стало прозрачным для света и других электромагнитных колебаний. Это делает галактику Sparkler особенно интересной для дальнейшего изучения, подытожили астрономы.
Телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) был выведен на орбиту Земли в конце декабря прошлого года. Он призван заменить орбитальную обсерваторию «Хаббл», проработавшую на орбите более трех десятков лет. Ее наследник оснащен составным зеркалом диаметром 6,5 м и современным набором научных инструментов, которые позволят «Джеймсу Уэббу» получить первые детальные фотографии экзопланет.
Изначально руководство НАСА планировало запустить новый аппарат в 2014 году, однако перерасход средств и ряд технических сложностей несколько раз вынуждали переносить сроки его вывода в космос. Первые научные наблюдения при помощи инструментов «Джеймс Уэбба» начались летом этого года, а всего миссия проработает на орбите как минимум пять лет.