Аппарат Juno впервые сфотографировал спутник Юпитера Европу с близкого расстояния
Аппарат Juno впервые совершил близкий пролет мимо Европы, спутника Юпитера. Об этом сообщает NASA.
Аппарат Juno впервые совершил близкий пролет мимо Европы, спутника Юпитера. Об этом сообщает NASA.
29 сентября в 2 часа ночи по Лос-Анджелесу расстояние между зондом и спутником достигло минимума в 351 километр. Во время пролета Juno непрерывно фотографировал Европу, и первые из этих снимков уже получили на Земле. NASA выложило их в RAW формате, а в полноцветное изображение их превратили журналисты и любители, так что цветопередача приведенного выше кадра может быть не совсем корректной.
На фотографиях различимы многие детали рельефа, а в районе линии разделения дня и ночи видны тени от гор и холмов. Яма около этой линии может быть полуразрушенным древним ударным кратером. На лучших снимках разрешение достигает 1 километра на пиксель. Кроме того, аппарат получил ценные данные о структуре ледяного панциря Европы, внутреннем строении, составе поверхности и ионосфере.
Европа является ледяным миром, внутри которого, между льдом и каменным ядром, находится жидкий океан. Астробиологи надеются, что в этом океане есть жизнь, и потому в 2024 году NASA запустит аппарат Europa Clipper, главной целью которого будет оценка условий в подповерхностном океане.