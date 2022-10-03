Джулия, Карл, Лиза и другие. Кто и зачем придумывает имена ураганам
Как назовут будущие циклоны.
Как назовут будущие циклоны.
В конце сентября в США столкнулись с тропическим ураганом «Йен». Он уже успел пройтись по Карибскому бассейну, оставив без света всю Кубу. А 29 сентября разгул стихии в полной мере ощутила и Флорида.
Жителям североатлантического побережья Америки к ураганам не привыкать. В прошлом году их навестили «Ида» и «Фред», в позапрошлом — «Ханна». А откуда берутся имена этих гостей и по какому принципу они их получают?
Все эти явления — циклоны. Циклон появляется над океаном, когда теплые потоки воздуха от нагретой поверхности воды поднимаются вверх, где быстро остывают. Остывший воздух уже не способен удерживать пары воды, которые конденсируются и обрушиваются вниз ливнями.
Свое название циклоны получили от греческого «киклон» — «кружащийся». Потоки воздуха в циклоне закручиваются под воздействием силы Кориолиса — это эффект, возникающий из-за вращения Земли. В жизни схожий эффект мы можем наблюдать, когда футболисты исполняют «крученый» удар — вращающийся шар начинает лететь не по прямой, а по дуге. А если бы мячу не мешало сопротивление воздуха, и он мог бы пролететь достаточно далеко, то мы бы увидели, как он летит по спирали. В такую спираль и закручиваются потоки воздуха в циклоне. Причем то, в каком направлении будет закручиваться спираль, зависит от полушария, где образовался циклон: в северном полушарии он будет закручиваться направо, к востоку, а в южном — налево, к западу.
Почти все тропические циклоны появляются в семи районах вдоль экваториальной зоны, где для них есть подходящие условия. Два бассейна расположены у тихоокеанского и атлантического побережий США, один — на западе Тихого океана, вдоль берегов Японии и Филиппин, еще один — у восточного побережья Австралии, три в Индийском океане — у берегов Индии, Мадагаскара и западной Австралии. У каждого бассейна есть свой сезон ураганов. Например, сезон тропических циклонов на севере Атлантического океана длится с начала июня по конец ноября, достигая пика в конце августа и в сентябре.
Шторм, тайфун и ураган — это сильные циклоны, где воздух сильно разогнался. Самый слабый — это шторм, в котором скорость ветра начинается примерно от 75 км/ч (47 м/с). Ураган — это ветер, разогнавшийся быстрее 118 км/ч. Между тайфуном и ураганом разницы нет, тайфун — это просто традиционное название урагана на Дальнем Востоке. В переводе с китайского это «большой ветер». А вот у слова «ураган» намного более интересная история. Это одно из немногих слов, которое пришло в европейские языки, в том числе и русский, от индейцев. Оно происходит от имени майянского божества ветра Huracan (Уракан), которое и подхватили приплывшие в Карибское море европейцы. Уракан, по легенде, обитал в облаках над морем и призвал сушу подняться из воды.
Присваивать крупным штормам имена собственные начали давно, причем сначала имена выбирали произвольно. В 1842 году по Северной Атлантике пронесся шторм, который лишил мачты корабль британского флота HMS Antje. В честь него он и получил имя, под которым вошел в историю — ураган «Антье». Через пару лет на побережье Мексики обрушился циклон, от которого пострадал город Матаморос — и в этот раз имя он получил от своей «жертвы» (ураган «Матаморос»). Однако большинство стихийных бедствий оставались безымянными или получали имена в честь дня святого, на который пришелся удар стихии. Например, 26 июля 1825 года на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Санта-Ана».
Одним из первых, кто начал присваивать циклонам человеческие имена, был австралийский меторолог Клемент Рагг. В конце XIX века он создал сеть метеостанции по всему континенту и до 1902 года возглавлял Центральное бюро погоды Квинсленда. Подход у Рагга был несистемным и, более того, довольно эмоциональный. Сначала он начал называть их в честь мифических героев. Но потом у него возникли разногласия с правительством Австралии, которое отказалось выделить субсидии на создание федерального бюро погоды и назначить Рагга его директором. Крушение карьерной мечты испортило ему настроение, и стихийные бедствия с его легкой руки стали получать имена политиков, которых метеоролог с тех пор недолюбливал.
После Рагга система наименований ураганов была заброшена и вновь пришлось задуматься о ней только в годы Второй Мировой. Моряки, по легенде, начали присваивать ураганам имена своих жен и возлюбленных (или наоборот — нелюбимых тещ). Нужно это было, в частности, для того, чтобы ускорить передачу информации и не заниматься каждый раз расчетами широты и долготы при обозначении района движущегося шторма. Это особенно важно при обмене штормовой информацией между сотнями разбросанных по океану метеостанций, береговых баз и кораблей.
А еще использование легко запоминающихся названий значительно уменьшает путаницу, когда два или более тропических шторма идут одновременно. Например, один ураган может медленно двигаться на запад в Мексиканском заливе, в то время как другой ураган способен быстро перемещаться на север вдоль атлантического побережья США. В результате сообщения о шторме, передаваемые синоптиками по радио, ошибочно принимались за предупреждения о совершенно другом шторме, движущемся в сотнях километров от корабля.
Сначала практики присвоения имен ураганам и циклонам придерживались только военные, но потом идею оценили и метеорологи. В 1953 году Бюро погоды США наконец присоединились к практике использования женских имен для ураганов, а в 1979 году систему утвердили на международном уровне.
В мире есть несколько учреждений, которые имеют право присваивать имена ураганам. Все они входят во Всемирную метеорологическую организацию. В Северной Атлантике и в восточной части Тихого океана это право есть у Национального центра ураганов США. В центральной части Тихого океана имена дает Центрально-тихоокеанский центр ураганов США (Central Pacific Hurricane Center). Западнее, ближе к Японии, начинается юрисдикция Японского метеорологического агентства. А на севере Индийского океана имена присваивает Метеорологический департамент Индии. Так весь Мировой океан и поделили на зоны.
Национальный центр ураганов США был первой организацией, занявшейся присвоением имен ураганам, и до сих пор — самой известной. Именно в Северной Атлантике это наиболее актуально — здесь циклоны чаще всего бьют по густонаселенным районам. Право на собственное имя циклон получает тогда, когда скорость ветра в нем превышает 63 км/ч.
С 1978 года Всемирная метеорологическая организация ООН использует заранее определенные списки названий тропических циклонов для каждого района Мирового океана. Сначала в списках были только женские имена, но потом гендерное равенство победило.
У Национального центра ураганов США есть шесть списков, которые последовательно меняются каждый год. То есть, список 2022 года будет вновь использоваться в 2028 году. Посмотреть перечни можно здесь. В каждом списке — 21 имя, исключены буквы «Q», «U», «X», «Y» и «Z» — распространенных имен, начинающихся с этих букв, просто не нашлось.
Такие списки есть у каждого района Мирового океана, где часты тропические циклоны. В северо-восточной части Тихого океана имена циклоны получают из гавайского языка, например «Акони», «Эма», «Лала». А Японское метеорологическое агентство выбирает из списков по десять имен, которые 14 стран тихоокеанского региона составили в 1998 году. У каждой из метеослужб этих стран есть своя зона ответственности, и в зависимости от того, в чьей зоне шторм был впервые зафиксирован, выбирается и список. Например, тропический шторм 2018 года, зародившийся к северу от Филиппин, получил филиппинское имя «Ампил». А вот России в этом списке нет, поэтому ждать штормов с именами «Маруся», «Святослав» и «Игорь» не стоит.
Что делать, если имена в списке закончатся? Это происходит не очень часто, такое было дважды — в 2005 и 2020 годах. Раньше в таком случае урагану присваивали имя по букве греческого алфавита: «Альфа», «Бета», «Гамма» и так далее. В 2020 году вместо этого было решено составить дополнительные списки имен, откуда имена берутся по необходимости.
Имена из списков могут и исключить. Это происходит, когда ураган признается уникальным по своей силе и принесенным разрушениям. В этом случае имя за ним закрепляется. Например, больше в Атлантике уже не будет урагана «Катрина» — в 2005 году ураган с этим именем почти разрушил Новый Орлеан. Не будет больше в Атлантике и урагана с именем «Ида» — в 2021 году ураган с этим именем оставил без света более миллиона жителей США и вынудил начать эвакуацию населения в некоторых штатах.
Имена в списках идут по алфавиту. Бушующий сейчас у берегов США ураган «Йен» находится примерно в середине списка на этот год. Следующий за ним ураган должен получить имя «Джулия» (Julia), а дальше пойдут «Карл», «Лиза», «Мартин» и так далее.
«Йен» уже причинил огромный ущерб Карибскому региону. Он остановил 11% добычи нефти в Мексиканском заливе, привел к смерти более 200 человек и, как пишет The Wall Street Journal, вынудил Кубу обратиться за помощью к Соединенным Штатам, несмотря на все политические разногласия. Так что жителям побережья Карибского моря остается лишь надеяться на то, что «Джулия» будет к ним более милосердна.