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02:55 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре предупредили о надвигающейся непогоде на некоторые регионы России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы и ветер ожидают несколько российских регионов в ближайшие два дня. Так, в Магаданской области прогнозируется ураганный ветер, в Якутии — метели, а в Приморье и Хабаровском крае — сильные дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Reuters

«Очень негативно сказывается циклоническая деятельность в Приморье, на юге Хабаровского края — там сильные и очень сильные дожди и усиление ветра до 23−28 м/с. Вряд ли кто-то удивится, но очень неприятная погода ожидает Магаданскую область, где помимо заметных осадков будет усиление ветра до 20−22 м/с 10 и 11 октября, а 12 числа — до 25−30 м/с. Это уже ураганный ветер. В Якутии будет снег, метель, на Чукотке — ветер до 25 м/с, но эти регионы комфортом не славятся», — сказал он.

По словам Вильфанда, неблагоприятные метеорологические явления в ближайшие дни прогнозируются также в Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму и других регионах юга России.

«В Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, грозовая деятельность, усиление ветра, в Краснодарском крае — даже град. В Крыму также прогнозируются дождь и усиление ветра. Это я говорю о ближайших двух днях», — рассказал он.

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