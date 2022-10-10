В Гидрометцентре предупредили о надвигающейся непогоде на некоторые регионы России

«Очень негативно сказывается циклоническая деятельность в Приморье, на юге Хабаровского края — там сильные и очень сильные дожди и усиление ветра до 23−28 м/с. Вряд ли кто-то удивится, но очень неприятная погода ожидает Магаданскую область, где помимо заметных осадков будет усиление ветра до 20−22 м/с 10 и 11 октября, а 12 числа — до 25−30 м/с. Это уже ураганный ветер. В Якутии будет снег, метель, на Чукотке — ветер до 25 м/с, но эти регионы комфортом не славятся», — сказал он.
По словам Вильфанда, неблагоприятные метеорологические явления в ближайшие дни прогнозируются также в Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму и других регионах юга России.
«В Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, грозовая деятельность, усиление ветра, в Краснодарском крае — даже град. В Крыму также прогнозируются дождь и усиление ветра. Это я говорю о ближайших двух днях», — рассказал он.