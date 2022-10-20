Метеорный поток Ориониды: когда пройдет и как его увидеть
Один из самых красивых звездопадов украсит небо в ближайшее время.
Один из самых красивых звездопадов украсит небо в ближайшее время.
Метеорный поток из созвездия Орион достигнет максимума в ночь на 21 октября. Все желающие смогут увидеть полет от 15-ти до 20-ти метеоров в час. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
По данным источника, за Орионидами лучше всего следить после полуночи и до рассвета, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Луна в этот момент будет находиться за горизонтом и не помешает наблюдениям. По прогнозам астрономов, скорость звезд составит около 66 м/с.
Метеорный поток Ориониды связан с движениями кометы Галлея, которая дважды в год пересекает орбиту Земли, оставляя за собой частицы кометной пыли. Последние устремляются в земную атмосферу в виде ярких метеоров. Чаще всего они белые, но иногда могут также попадаться красные, сине-зеленые, желтые или оранжевые. Шлейф частиц, опускающихся весной, ученые назвали Майскими Акваридами, осенью — Орионидами.
Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал рекордно четкие снимки «Столпов Творения» — скоплений межзвездного газа и пыли в виде величественных скал. Небесное тело находится в туманности Орла на расстоянии около семи тыс. световых лет от Земли.
В середине октября телескоп также смог получить снимок двойной звезды, которая оставляет в небе концентрические кольца, напоминающие отпечаток пальца. В будущем из них может родиться новая планета.