Климатолог назвал возможные сценарии предстоящей зимы

«Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — констатировал Карнаухов.
По его словам, примером необычного сценария, обусловленного глобальным потеплением, была бесснежная зима в Москве и Подмосковье два-три года назад.
Другой климатический тренд, наоборот, может проявиться в рекордных морозах, продолжил эксперт.
«Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями», — пояснил Карнаухов.
Процессы, происходящие в Северной Атлантике, могут приводить к очень резким отклонениям температуры воздуха от нормы, добавил он.
«Если Гольфстрим кардинальным образом изменит свое течение в Северной Атлантике, мы можем получить похолодание на 15−20 градусов в отдельных регионах», — уточнил Карнаухов.
Тенденции, от которых будет зависеть погода этой зимой, могут дополнять друг друга, считает он.
«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление», — предупредил Карнаухов.