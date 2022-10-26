Тысячи фламинго, заполонивших пляж в Кении, показали на видео
Птицы стаями слетаются на мелководье, чтобы полакомиться водорослями.
Птицы стаями слетаются на мелководье, чтобы полакомиться водорослями.
Национальный заповедник озера Богория стал пристанищем тысяч фламинго. Из-за вулканических источников, расположенных поблизости, его вода наполнена содой, а уровень воды зависит от количества выпавших осадков и других сезонных особенностей.
В сверхсоленом озере способны выжить лишь шесть видов фитопланктона, несколько видов зоопланктона, один вид рыбы, мелкие рачки. А также маленькая сине-зеленая водоросль Spirulina platensis, которая и привлекает птиц.
Пользователь под ником Yoda4ever поделился в своих социальных сетях видео с фламинго, заполонившими берег Богории в поисках любимого угощения, передает NDTV. Ежегодно с августа по октябрь озеро становится «розовым» из-за количества птиц.
Недавно в Новороссийске заметили фламинго. Место «остановки» было выбрано неслучайно: здесь часто отдыхают перелетные птицы, но фламинго появляются крайне редко.
Олеся Маевская