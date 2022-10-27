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12:54 (мск), источник: Фонтанка

В Подмосковье заметили пьяных птиц. Орнитолог объяснил, что делать с «запойными»

В Подмосковье начали замечать пьяных птиц. Они едят забродившие ягоды и начинают вести себя неадекватно. Накануне видео с «запойным» снегирем стало распространяться по социальным сетям.

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«Вот так выглядит снегирь-алкаш. Объелся ягод. Вообще улетать не хочет, один глаз закрыт», — описала женщина встреченного снегиря.

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Научный сотрудник «Союза охраны птиц России» Елена Чернова рассказала 27 октября изданию «Подъем», что делать при встрече с птицей в таком состоянии. По ее словам, птицы зачастую едят такие ягоды с большим удовольствием, чем обычные. «Алкоголь на них действует так же, как и на человека, и общая адекватность поведения после этого заметно снижается.», — добавлила она.

Также Чернова cчитает, что при встрече с такой птицей можно действовать так же, как с птицами, пострадавшими от столкновения со стеклом.

«Надо поместить птицу в коробочку, поставить в тёмное тихое место и оставить в покое на несколько часов, после этого она проспится, и её можно будет спокойно выпустить. Через некоторое время птичку можно будет напоить, но не сразу. Когда она проснется, ей будет очень хотеться пить», — объяснила орнитолог.

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