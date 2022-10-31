Исследование: из-за изменения климата некоторые города засыплет песком
Это произойдет к концу столетия в том случае, если не удастся изменить негативное влияние на природу глобального потепления.
Это произойдет к концу столетия в том случае, если не удастся изменить негативное влияние на природу глобального потепления.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, сотрудники Королевского колледжа Лондона проанализировали данные об изменении ветровых состояний по всему миру и пришли к неутешительным выводам. По их мнению, изменение климата к концу столетия спровоцирует образование песчаных дюн.
Предыдущие исследования изменения климата были сосредоточены на влиянии жары и на состоянии воды. Однако именно последние данные помогли спрогнозировать грядущие изменения климата в засушливых регионах, таких как Сахара, Африканский Рог, юг Аравийского полуострова, Южная Азия, Китай и Австралия.
Уже сейчас песчаные дюны составляют 20% территории Земли, и, если никак не влиять на климат, это число будет только расти. Песчаные бури будут влиять не только на транспортную инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство, но и способно привести к тому, что под песком окажутся целые деревни и города.
Недавно ученые выяснили, что глобальное потепление вынуждает лемуров спускаться с деревьев. Таким образом они адаптируются и учатся выживать рядом с человеческой инфраструктурой.
Олеся Маевская