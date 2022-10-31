8 ноября произойдет самое долгое лунное затмение
Оно начнется в 11:01 и закончится в 16:56 по московскому времени.
Оно начнется в 11:01 и закончится в 16:56 по московскому времени.
8 ноября 2022 года произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 и продолжительностью почти 6 часов (5 часов 54 минуты 40,6 секунд). Полная фаза продлится более часа — 85,5 минут, сообщают представители Обсерватории СибГУ им. М. Ф. Решетнева.
Редкость предстоящего явления состоит в том, что можно будет увидеть покрытие от Урана, который затмит Луну. Спутник пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.
Недавно жители европейской части России наблюдали частичное солнечное затмение.
Олеся Маевская