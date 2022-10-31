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17:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

8 ноября произойдет самое долгое лунное затмение

Оно начнется в 11:01 и закончится в 16:56 по московскому времени.

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8 ноября 2022 года произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 и продолжительностью почти 6 часов (5 часов 54 минуты 40,6 секунд). Полная фаза продлится более часа — 85,5 минут, сообщают представители Обсерватории СибГУ им. М. Ф. Решетнева.

Редкость предстоящего явления состоит в том, что можно будет увидеть покрытие от Урана, который затмит Луну. Спутник пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

Недавно жители европейской части России наблюдали частичное солнечное затмение.

Олеся Маевская

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