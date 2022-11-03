Ученые: из-за изменения климата в мире станет больше радуг
Но только в определенных областях и из-за особенностей рельефа.
Но только в определенных областях и из-за особенностей рельефа.
Группа ученых из США под руководством сотрудников Гавайского университета в Маноа провели климатическое исследование, чтобы выявить менее очевидные погодные изменения. Они пришли к выводу о том, что частота появления радуг по всему миру к 2100 году увеличится на пять процентов. Исследование опубликовано в журнале Global Environment Change.
Используя 10 тысяч изображений метеорологического явления из краудсорсинга, глобальные климатические данные и компьютерную модель, ученые обнаружили, что на части земельных участков (21−34%) будет наблюдаться меньше радуг, в то время как на оставшихся областях (66−79%) будет больше «радужных дней» по мере того, как общая температура будет увеличиваться.
Лучшие виды будут на островах, в том числе на Гавайях. Также «повезло» районам с небольшим населением, расположенными на больших высотах и в более высоких широтах, например, в Тибетском нагорье — там будет больше всего радуг. Ученые отмечают, что их исследование не отменяет факта вероятных засух и наводнений, а нацелено еще раз показать, как сильно глобальное потепление влияет на природу.
Недавно ученые выяснили, что миграция и климатические изменения колоссально повлияли на геном человека. Всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие было намного богаче.
Олеся Маевская