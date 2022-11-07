Исследование: из-за потепления последние 8 лет стали самыми жаркими
Если ситуация не изменится, температура будет только повышаться.
Если ситуация не изменится, температура будет только повышаться.
В прошедшее воскресенье, 6 ноября, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации представил на саммите ООН по климату предварительный доклад о состоянии глобального климата за 2022 год. Он утверждает, что каждый из последних восьми лет был жарче, чем любой год до 2015 года.
В отчете показано, что с конца XIX века Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса Цельсия, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет. Притом, что 2022 год может стать пятым или шестым самым теплым из когда-либо зарегистрированных, пишет Science Alert.
Поверхностные воды в океане, которые поглощают более 90% накопленного тепла от выбросов углерода человеком, достигли рекордно высоких температур в 2021 году.
Из-за таяния ледяных щитов и ледников темпы повышения уровня моря удвоились за последние 30 лет, угрожая десяткам миллионов людей в низменных прибрежных районах.
Недавно ученые выяснили, что подземная река уничтожает льды Антарктиды. Если ничего не предпринять, уровень моря во всем мире поднимется более чем на четыре метра.
Олеся Маевская