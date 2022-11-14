Канадец нашел на пляже золотую монету 600-летней давностиЭтот шиллинг отчеканили за полвека до того, как европейцы узнали о Новом свете
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
10:43 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд предупредил о сильных морозах в некоторых регионах России

Наиболее холодная погода прогнозируется в Красноярском крае.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Похолодание до 22−29 градусов мороза прогнозируется в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень резко понижается температура на севере Уральского федерального округа. В Челябинской, Курганской, Свердловской областях 15 и 16 числа морозы будут до 19−22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до 29−30 градусов мороза. Заметное похолодание ожидается и в Северо-Западном федеральном округе», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми со вторника похолодает до 25−29 градусов мороза. «Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов», — отметил он.

Очень холодная погода прогнозируется в Красноярском крае в ближайшие дни. В Туруханском районе температура будет опускаться до 30−35 градусов мороза, в Таймырском районе — до 45 градусов мороза и ниже. «Это самая низкая температура среди регионов России в ближайшие три дня», — пояснил Вильфанд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»