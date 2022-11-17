Исследование: глобальное потепление может привести к новым пандемиям
И снова в процессе будут задействованы летучие мыши.
И снова в процессе будут задействованы летучие мыши.
Ученые из США и Австралии опубликовали в журнале Nature исследование, в котором предупредили о появлении новых пандемий вследствие глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Эксперты изучили 25-летние данные об изменении землепользования и о поведении летучих мышей в субтропической Австралии в период с 1996 по 2020 годы.
По их словам, нехватка пищи для крылатых животных и потеря их естественной среды обитания провоцируют перемещение их ареала в населенные людьми районы. Впоследствии это приводит к распространению вируса Хендра — переносимого летучими мышами заболевания, которое вызывает смертельную инфекцию у лошадей и людей. Таким образом, сохранение и восстановление естественной среды обитания этих животных может удержать их вдали от таких населенных пунктов и помочь избежать новой смертельной пандемии.
Исследователи уточняют, что смертность от этого вируса составляет 75% у лошадей (задокументировано 84 смертельных случая) и 57% у людей (зарегистрировано четыре смертельных случая). Вирус Хендра, вероятно, циркулировал среди летучих мышей еще раньше, чем европейцы оккупировали Австралию, добавляют авторы работы.
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Олеся Маевская