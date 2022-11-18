Исследование: Земля способна сама стабилизировать свой климат
Но для этого понадобятся сотни тысяч лет.
Но для этого понадобятся сотни тысяч лет.
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances сотрудниками Массачусетского технологического института, предполагает, что наша планета способна регулировать и стабилизировать собственную температуру. Земля способна прийти «в норму» после резких изменений климата, вызванных ледниковыми периодами, солнечной радиацией и интенсивной вулканической активностью.
Это одна из причин, по которой в течение последних 3,7 миллиарда лет на ней существует жизнь. Исследователи углубились в палеоклиматические данные, собранные за последние 66 миллионов лет, применили математическое моделирование и определили, могут ли колебания средней температуры Земли быть ограничены одним или несколькими факторами.
Команда считает, что силикатное выветривание — процесс формирования поверхности Земли, регулирующий глобальные и химические циклы — имеет здесь колоссальное значение. По мере того как силикатные породы выветриваются и разрушаются с течением времени, более глубокие слои минералов постоянно подвергаются воздействию атмосферы.
Химические реакции с силикатами вытягивают углекислый газ из атмосферы, задерживая его в горных породах и океанских отложениях. Более высокие уровни углекислого газа, поступающего в атмосферу, увеличивают активность выветривания, впоследствии удаляя из нее больше парниковых газов. Но на этот процесс в среднем уходит от 100 до 400 тысяч лет.
Недавно ученые из Австралии и США пришли к выводу о том, что глобальное потепление может привести к новым пандемиям.
Олеся Маевская