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19:01 (мск), источник: Lenta.Ru

На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан

Крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа проснулся и начал извергаться впервые почти за 40 лет, вызвав пеплопад на Большом острове Гавайев и прилегающих водах. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

«[Из-за пеплопада] возможен вред сельскохозяйственным культурам и животным, а также незначительные повреждения оборудования и инфраструктуры, может снизиться видимость. Если последствия окажутся серьезными, то может потребоваться очистка территории от пепла», — сообщили представители Управления по туризму штата Гавайи.

В последний раз этот гавайский вулкан извергался в 1984 году, последовавший за этим период покоя стал самым продолжительным в истории.

Ранее на Камчатке туристы едва не погибли от вулканических бомб при попытке снять извержение на Ключевской сопке. Путешественники максимально близко подошли к кратеру вулкана, чтобы сделать красивые кадры, и в результате им пришлось уворачиваться от крупных лавовых сгустков.

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