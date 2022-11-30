В японском городе Аомори начнут получать энергию из выпавшего снега
Природные катаклизмы обратят на пользу человеку.
Природные катаклизмы обратят на пользу человеку.
В Японии придумали, как добывать электроэнергию из снега. Метод собираются протестировать в городе Аомори, где этого ресурса в избытке из-за особенностей климата. Технология основана на разнице температур в массе снега и на его поверхности. В регионе также есть горячие источники, которые помогут усилить эффект.
Система дополняет список природных ресурсов, которые используются для добычи возобновляемой энергии, как солнечные батареи или ветряки. Однако создатели считают, что их установка Snow power (дословно с английского — сила снега) будет эффективнее.
Технологию запустят уже в декабре, она должна проработать до марта следующего года. Коммунальные службы будут свозить снег с улиц в специальный бассейн, который оборудован в бывшей школе. Там в слои снега будут установлены теплопередающие трубки, а воздух над ними будет естественно нагреваться солнцем. Разницу температур между снежными массами и наружным воздухом используют для создания конвекционного тока внутри турбины, который будет ее вращать и производить электроэнергию.
Также планируется использовать тепло от горячих источников для создания еще бо́льших колебаний температуры, отмечают японские инженеры.
«В этом регионе много курортов с горячими источниками и выпадает много снега. Чем больше разница температур, тем выше эффективность выработки электроэнергии».
Коллеги изобретателей «снежной» системы ранее придумали аналогичный способ получать энергию из разницы температур поверхностных и глубинных вод океана. Они посчитали, что такое электричество будет обходиться всего в 20 иен (14 центов) за кВт/ч, что дешевле, чем энергия ветра, тепловая или получаемая на мазуте. Авторы новой технологии отмечают: в случае со снегом перепады температур будут сильнее, поэтому и система должна стать эффективнее.
Разработчики планируют в случае успеха расширять использование системы, предлагать крупным предприятиям оборудовать помещения для приема снега, чтобы обеспечивать себя электричеством. А также создать отдельные системы питания, который будут идти к домовым хозяйствам, как при использовании солнечной энергии.
Система сможет решать вопросы добычи энергии только в зимнее время. Но хотя бы на этот период она станет экологичной альтернативой солнечным батареям и ветрякам, лопасти от которых необходимо утилизировать — они плохо разлагаются и сложны в переработке. А от растаявшего снега можно избавляться, как от обычных сточных вод.