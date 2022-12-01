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10:55 (мск), источник: Газета.Ру

Океанографы выявили новый вид тропических циклонов

Океанографы из Университета Флиндерса описали новый вид циклона SETIO в Индийском океане. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science.

Источник: NASA

В работе исследовательская команда проанализировала полученные со спутников данные о поверхностных ветрах в Юго-восточной тропической части Индийского океана. Обнаруженный циклон состоит из западных экваториальных ветров и северо-западных ветров вдоль западного побережья Суматры.

Циклон SETIO приводит к кратковременным погодным явлениям, которые часто развиваются в течение зимы и весны в Австралии и действует для поддержания теплой поверхности океана в регионе.

По словам исследователей, открытие SETIO поможет лучше понять и изучить диполь Индийского океана. Это феномен, который влияет на климат Австралии и других стран, окружающих бассейн Индийского океана. Он возникает вследствие разности температур поверхности воды западной и восточной частей океана.

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