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16:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Джеймс Уэбб» сделал снимок крупнейшего спутника Сатурна

Данные подтверждают наличие на нем рек и озер.

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Источник: NASA

Долгое время космические спутники не могли сфотографировать поверхность Титана, поскольку атмосфера планеты состоит из азота и метана, образующих густую дымку оранжевого цвета. Она блокирует отражение видимого света от поверхности спутника, и тем самым затрудняет его изучение.

Однако инфракрасные приборы «Джеймса Уэбба» заметили яркое облако в северном полушарии Титана, а вскоре после этого обнаружил второе облако в атмосфере, передает NASA.

Они подтверждают данные о том, что на Титане есть реки, озера и моря, состоящие из жидкого этана и метана, которые образуют облака и вызывают дождь с неба.

Согласно заявлению NASA, «Джеймс Уэбб» еще раз обратит свой взор на Титан в мае или июне 2023 года, на этот раз с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), который поможет ученым узнать о химических веществах в атмосфере луны Сатурна.

Недавно международная команда планетологов и геологов из Китая, США и Германии обнаружила наличие фосфора на спутнике Сатурна Энцеладе. Это доказывает теорию об обитаемости океана под ледяной коркой на его поверхности.

Олеся Маевская

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