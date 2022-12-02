«Джеймс Уэбб» сделал снимок крупнейшего спутника Сатурна
Данные подтверждают наличие на нем рек и озер.
Данные подтверждают наличие на нем рек и озер.
Долгое время космические спутники не могли сфотографировать поверхность Титана, поскольку атмосфера планеты состоит из азота и метана, образующих густую дымку оранжевого цвета. Она блокирует отражение видимого света от поверхности спутника, и тем самым затрудняет его изучение.
Однако инфракрасные приборы «Джеймса Уэбба» заметили яркое облако в северном полушарии Титана, а вскоре после этого обнаружил второе облако в атмосфере, передает NASA.
Они подтверждают данные о том, что на Титане есть реки, озера и моря, состоящие из жидкого этана и метана, которые образуют облака и вызывают дождь с неба.
Согласно заявлению NASA, «Джеймс Уэбб» еще раз обратит свой взор на Титан в мае или июне 2023 года, на этот раз с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), который поможет ученым узнать о химических веществах в атмосфере луны Сатурна.
Недавно международная команда планетологов и геологов из Китая, США и Германии обнаружила наличие фосфора на спутнике Сатурна Энцеладе. Это доказывает теорию об обитаемости океана под ледяной коркой на его поверхности.
Олеся Маевская