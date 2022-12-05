«Мы тонем». 5 стран, которые могут полностью исчезнуть под водой
Глобальное потепление чревато переселением целых народов.
Глобальное потепление чревато переселением целых народов.
Массовое таяние ледников и термическое расширение воды — одни из самых пугающих эффектов глобального потепления, наблюдаемого на планете последнюю сотню лет. Повышение уровня моря на фоне изменения климата может привести к полному исчезновению ряда целых государств. Некоторые из них уже давно бьют тревогу, опасаясь разделить судьбу легендарной Атлантиды.
Тувалу — крошечное государство из пяти атоллов и четырех островов, разбросанных друг от друга на расстоянии 50−100 км в Тихом океане. Здесь всего 8 км автомобильных дорог, маленький аэропорт и менее 12 тыс. человек населения, занятого в основном выращиванием кокосовых пальм и рыболовством. Однако именно эти люди намерены стать первыми, кто создаст «цифровую версию своей страны», перенеся в «облако» данные о культуре и природных ценностях государства. Местные власти предполагают, что это единственный способ сохранить хоть какое-то наследие, так как по прогнозам к 2100 году архипелаг может полностью исчезнуть с карты мира из-за повышения уровня Мирового океана.
Это уже не первая попытка тувалинцев обратить внимание на свое бедственное положение. Годом ранее министр иностранных дел страны Саймон Кофе записал видеообращение под названием «Мы тонем», адресованное участникам Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26).
Стоя почти по пояс в воде, чиновник заявил, что океан наступает на сушу островов с темпами, значительно превышающими мировые показатели.
Жители островов, возвышающихся над уровнем окружающего моря не более чем на 5 м, всерьез опасаются за свое будущее. В Тувалу даже предусмотрены различные официальные программы совместно с Австралией, Новой Зеландией, Фиджи и другими странами, которые обещают помощь в переселении резидентов.
Вопросы о возможном переселении жителей поднимаются и в Кирибати — тихоокеанской островной республике, состоящей в основном из коралловых атоллов, возвышающихся над уровнем моря всего на 3 м. С каждым годом уровень воды на островах увеличивается на 1,2 см, что примерно в четыре раза превышает среднемировые показатели.
Ряд климатологов полагают, что, если уровень океана поднимется более чем на 1 м, Кирибати может затонуть в течение 40−50 лет.
Местные власти всерьез относятся к подобным прогнозам и вполне реально оценивают перспективу эвакуации населения как один из способов его спасения в случае опасности. Правда, государства, которые могли бы принять более 100 тыс. климатических беженцев из Кирибати, пока не названы.
Не меньшему риску подвержены жители другого тихоокеанского государства — Вануату, которое с большим отрывом возглавляет список наиболее опасных для населения стран, подверженных стихийным бедствиям. Чего только стоит тропический циклон «Пэм», налетевший на острова со скоростью около 300 км/ч весной 2015 года. Тогда ураган, практически полностью разрушивший столицу Порт-Вилла и ряд других населенных пунктов, оставил без крыши над головой около половины населения страны.
Впрочем, сезонная стихия — не единственная угроза для местных жителей. В связи с глобальным потеплением в мае 2022 года парламент Вануату принял резолюцию о чрезвычайной климатической ситуации в стране, которой грозит исчезновение в водах океана.
Согласно расчетам ученых, к 2030 году средняя температура на архипелаге ежегодно начнет расти на один градус, что приведет к значительному повышению уровня моря к концу десятилетия.
Если прогноз сбудется, то пригодные для обитания области окажутся полностью затоплены, а над поверхностью воды останутся торчать только безжизненные склоны вулканов.
Популярное курортное место в Индийском океане еще и одно из самых «низких» государств на Земле — до 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 м.
Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 см, что приведет к полному затоплению двух сотен островов и разрушительным наводнениям на остальных.
Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные — от закупок новых земель в более благоприятных регионах до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу.
Самым большим опытом по противостоянию наводнениям, пожалуй, обладают в Нидерландах — стране, существенная часть которой находится ниже уровня моря. Еще в древности люди начали насыпать для последующего заселения искусственные холмы (терпы), а в эпоху Средневековья стартовали первые работы по возведению различных сооружений, препятствующих проникновению воды в «нижние земли».
В наши дни осуществлен ряд масштабных проектов по строительству тысяч километров дамб, заграждений, насыпей, а также систем каналов и шлюзов, препятствующих погружению почти половины территории страны в воды Северного моря. К 2100 году, когда уровень Мирового океана вырастет на 65−130 см, планируется провести множество работ, на которые ежегодно придется выделять из казны до €1 млрд.
Риску частичного или полного затопления подвержены и огромные города с многомиллионным населением. К примеру, в 2014 году власти Индонезии всерьез приступили к проработке проекта по переносу столицы из Джакарты с населением боле 10 млн человек в искусственный город Нусантара, который должны построить на острове Калимантан.
Переезд обусловлен не только перенаселенностью и перегруженностью инфраструктуры яванского мегаполиса, но и тем фактом, что Джакарта из-за масштабных деформаций грунта уходит под воду со скоростью около 5−10 см в год.
Если эта тенденция продолжится, то в течение двух десятков лет около половины улиц города будет затоплено.
Подобные прогнозы касаются не только индонезийской столицы, но и ряда других мегаполисов в разных частях планеты. Так, из-за повышения уровня воды на фоне глобального потепления к 2100 году может полностью исчезнуть нигерийский Лагос (более 21 млн человек в агломерации), столица Бангладеш Дакка (16,5 млн человек) и таиландский Бангкок (около 10 млн человек), а также Хьюстон в Техасе, Александрия в Египте и Венеция в Италии.