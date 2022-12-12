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10:47 (мск), источник: ТАСС

В Якутии в селе Оймякон зафиксировали 60 градусов мороза

Школьников отправили на дистанционное обучение.

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Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Температура в якутском селе Оймякон, известном как один из полюсов холода в Якутии, составила на утро понедельника минус 60 градусов, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По его данным, в райцентре Оймяконского района поселке Усть-Нера температура по состоянию на 09:00 (03:00 мск) составила минус 54 градуса. В селе Оймякон зафиксирована температура минус 60 градусов.

Как сообщили ТАСС в управлении образования Оймяконского района, все школьники отправлены на дистанционное обучение. Детсады работают штатно. «1 010 детей сегодня [остаются] дома», — уточнили в управлении.

Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.

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