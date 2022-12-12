Тест: Угадайте аэропорт по фотографии От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
12:59 (мск), источник: РБК Life

Тропический ливень в декабре: московские дороги превратились в реки

Жители столицы и области добирались на работу по затопленным улицам.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 764 мм рт. ст. 6 м/с

На Москву и Московскую область обрушился мощный ливень, который синоптики назвали тропическим. В некоторых районах столицы — сильные подтопления. В Сети появились кадры, как утром понедельника жители города добирались до работы. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах — жители Подмосковья цепляются за забор, чтобы попасть на железнодорожную станцию Фрязево в Электростали Московской области. Дорога, которая ведет к ней, была затоплена. Водителей просят быть предельно осторожными.

Московские дожди побили рекорд. В ночь на понедельник выпало 17 мм осадков, это треть месячной нормы осадков декабря. Прежний рекорд датируется 1981 годом, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптики предупреждают, что на смену резкому потеплению придут гололед и сильный ветер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что знаменитая зарубежная актриса сказала про запах в метро Петербурга
5 советских брендов, за которыми охотятся в Голливуде
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»