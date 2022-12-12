Тропический ливень в декабре: московские дороги превратились в реки
Жители столицы и области добирались на работу по затопленным улицам.
Жители столицы и области добирались на работу по затопленным улицам.
На Москву и Московскую область обрушился мощный ливень, который синоптики назвали тропическим. В некоторых районах столицы — сильные подтопления. В Сети появились кадры, как утром понедельника жители города добирались до работы. Видео опубликовано во «ВКонтакте».
На кадрах — жители Подмосковья цепляются за забор, чтобы попасть на железнодорожную станцию Фрязево в Электростали Московской области. Дорога, которая ведет к ней, была затоплена. Водителей просят быть предельно осторожными.
Московские дожди побили рекорд. В ночь на понедельник выпало 17 мм осадков, это треть месячной нормы осадков декабря. Прежний рекорд датируется 1981 годом, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптики предупреждают, что на смену резкому потеплению придут гололед и сильный ветер.