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15:49 (мск), источник: Газета.Ру

Археологи нашли древнюю обсерваторию ацтеков в горах Сьерра-Невады

Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы.

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Источник: Ben Fiscella Meissner

Как оказалось, для этого они использовали обсерватории. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Население Мексиканского бассейна до прихода испанцев было очень многочисленным. Чтобы прокормить такое количество людей, требовалось эффективно вести сельское хозяйство и четко отслеживать смену времен года.

Ученые считают, что для этого ацтеки использовали в качестве своеобразной солнечной обсерватории местные горы — они с определенной точки отслеживали восход солнца над вершинами Сьерра-Невады.

В качестве такой обсерватории использовали гору Тлалок, которая упоминалась в исторических хрониках. На ее вершине располагалось сооружение в виде длинной насыпи.

Астрономические компьютерные модели показали, что место основания насыпи совпадает с точкой восхода солнца 23—24 февраля — на эту дату по мексиканскому календарю выпадало начало нового года.

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