Археологи нашли древнюю обсерваторию ацтеков в горах Сьерра-Невады
Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы.
Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы.
Как оказалось, для этого они использовали обсерватории. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.
Население Мексиканского бассейна до прихода испанцев было очень многочисленным. Чтобы прокормить такое количество людей, требовалось эффективно вести сельское хозяйство и четко отслеживать смену времен года.
Ученые считают, что для этого ацтеки использовали в качестве своеобразной солнечной обсерватории местные горы — они с определенной точки отслеживали восход солнца над вершинами Сьерра-Невады.
В качестве такой обсерватории использовали гору Тлалок, которая упоминалась в исторических хрониках. На ее вершине располагалось сооружение в виде длинной насыпи.
Астрономические компьютерные модели показали, что место основания насыпи совпадает с точкой восхода солнца