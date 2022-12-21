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05:11 (мск), источник: ТАСС

В Россию 22 декабря придет астрономическая зима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Астрономическая зима наступит в России в день зимнего солнцестояния в четверг. С этого момента продолжительность светового дня начнет расти, рассказала ТАСС в среду главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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Источник: Агентство «Москва»

«Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня», — сообщила синоптик.

Однако, по словам Макаровой, заметно световой день подрастет лишь к концу января, когда наступит пик зимы.

Метеоролог отметила, что наступление астрономической зимы не оказывает прямого влияния на погоду. «Для нашей жизни, для нашего времени эти астрономические факторы на изменение климата не оказывают влияния. Каждый год мы видим, что наши зимы могут меняться очень сильно, но это вполне нормально», — сказала она.

По данным Гидрометцентра в четверг ночью ожидается минус 1−0 градусов, днем — плюс 1−3 градуса.

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