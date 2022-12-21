Спасатели перечислили правила нахождения на водоемах зимой. Инструкция
Как вести себя в случае ЧП на реках и озерах рыбакам и не только.
Как вести себя в случае ЧП на реках и озерах рыбакам и не только.
Не паниковать и не делать резких движений. В поисково-спасательной службе Московской области рассказали, как действовать в экстремальной ситуации на водоеме, если провалился под лед. Как напомнили специалисты, выходить на поверхность реки или озера зимой — не просто опасно, а смертельно опасно, однако рыбаки и любители активного отдыха зачастую пренебрегают этим.
«В непогоду рыбачить на тонком льду опасно: в любую минуту под него можно провалиться и оказаться в ледяной воде», — говорится в телеграм-канале «Мособлпожспаса».
В экстремальной ситуации, если она все же произошла, важно знать и помнить способы самоспасения. Спасатели перечислили, как действовать, если провалился под лед:
Без подобных чрезвычайных случаев, когда люди проваливаются под лед на водоемах, не обходится ни одна зима. Только за последние пару дней таких ЧП случилось несколько по стране, об этом сообщают региональные издания и управления МЧС. Под Саратовом мужчина на снегоходе провалился под лед и утонул, а в Карелии спасателям удалось спасти человека на Онежском озере, который оказался в полынье, пишет «Daily Карелия».
В марте 2022 года РБК сообщал о случае в Иркутске: трое подростков ушли под лед на реке Ангаре, в результате один из них, 14-летний мальчик, погиб. В начале ноября девять человек на снегоходах провалились под лед на Оби под Сургутом, в том числе и дети. Двое мужчин тогда пропали без вести.