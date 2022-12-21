Ученые выяснили, что электроэнергия помогает в создании облаков
Последнее исследование поможет повысить точность моделей, прогнозирующих изменения климата Земли.
Последнее исследование поможет повысить точность моделей, прогнозирующих изменения климата Земли.
Деятельность человека меняет химический состав атмосферы, что влияет на формирование облаков. Такой вывод сделали ученые из Университета Юты: их исследование показало, что в лаборатории на вершине горы в Колорадо новые аэрозольные частицы образуются в воздухе в среднем через день. При этом они формируются из газов, испускаемых близлежащими электростанциями, и могут расти до тех пор, пока в них не станет конденсироваться вода.
Чтобы образоваться, облакам нужно «ядро облачной конденсации» — маленькая частица, например, крупинка грязи или соли, вокруг которой начал бы собираться водяной пар. На данный момент, однако, все еще неизвестно, могут ли новые аэрозольные частицы, намного меньшие, чем крупинки, превратиться в ядра. Также было неясно, как включить взаимосвязь между аэрозольными частицами и облаками в климатические модели.
Чтобы понять взаимосвязь между образованием новых аэрозольных частиц и ядер конденсации облаков, исследователи изучили данные за последние 15 лет об измерениях аэрозолей над лабораторией Сторм-Пик Университета Юты, расположенной на высоте более 10 500 футов (3210 м). Учитывая отдаленное расположение, это идеальное место для наблюдений. Однако ветер дует на вершину горы со стороны ряда электростанций, выбрасывающих диоксид серы — газ, который в атмосфере превращается в серную кислоту и способен создавать новые частицы.
Основываясь на статистических данных, ученые разработали автоматический метод для классификации образования новых облаков. Этот способ повышает точность и эффективность влияния различных факторов на их формирование и хорошо согласуется с ручными методами обнаружения, которыми синоптики пользовались на протяжении десятилетий. Исследователи обнаружили, что новые частицы образовывались в 50% дней в период с 2006 по 2021 годы, притом что это происходило в 1,36 раза чаще зимой и в 1,54 раза — весной.
В холодные периоды в атмосферу попадают нагретые выбросы от автомобилей, предприятий и зданий, что ухудшает качество воздуха.
На данный момент ученые надеются лучше понять методы образования и степень влияния облаков на химический состав атмосферы. Исследование опубликовано в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.
Недавно биологи из Бристольского университета доказали, что рой насекомых способен накопить электричество наравне с грозовыми облаками. И даже повлиять на образование облачности.
Олеся Маевская