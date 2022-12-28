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15:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование: ледники Антарктиды топят друг друга

Данные были собраны под шельфовым ледником Туэйтса.

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Источник: AP 2022

Международная группа ученых из США, Великобритании, Японии, Швеции и Канады опубликовала в журнале Nature исследование о том, что шельфовые ледники в Антарктике нагревают друг друга за счет талой воды. Из-за этого процесс таяния идет быстрее.

Исследователи просверлили отверстия во льду и установили датчики, отслеживающие температуру, соленость и океанские течения под шельфовым ледником Туэйтса. Последующее компьютерное моделирование позволило установить, что талая вода от соседнего ледника Пайн-Айленд смешивается с солью и образует более теплый слой возле поверхности.

Он приносит тепло, которое плавит основание шельфового ледника Туэйтс.

«Такие процессы могут привести к тому, что большее количество шельфовых ледников будет склонно к интенсивному таянию», — предупреждает Тиаго Дотто из Центра океанических и атмосферных наук Университета Восточной Англии.

Недавно ученые выяснили, что таяние ледников привело к высвобождению древних бактерий. Даже в одном миллилитре воды их тысячи.

Олеся Маевская

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