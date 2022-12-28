Исследование: ледники Антарктиды топят друг друга
Данные были собраны под шельфовым ледником Туэйтса.
Данные были собраны под шельфовым ледником Туэйтса.
Международная группа ученых из США, Великобритании, Японии, Швеции и Канады опубликовала в журнале Nature исследование о том, что шельфовые ледники в Антарктике нагревают друг друга за счет талой воды. Из-за этого процесс таяния идет быстрее.
Исследователи просверлили отверстия во льду и установили датчики, отслеживающие температуру, соленость и океанские течения под шельфовым ледником Туэйтса. Последующее компьютерное моделирование позволило установить, что талая вода от соседнего ледника Пайн-Айленд смешивается с солью и образует более теплый слой возле поверхности.
Он приносит тепло, которое плавит основание шельфового ледника Туэйтс.
«Такие процессы могут привести к тому, что большее количество шельфовых ледников будет склонно к интенсивному таянию», — предупреждает Тиаго Дотто из Центра океанических и атмосферных наук Университета Восточной Англии.
Недавно ученые выяснили, что таяние ледников привело к высвобождению древних бактерий. Даже в одном миллилитре воды их тысячи.
Олеся Маевская